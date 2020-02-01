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София Кенин стала самой молодой победительницей Australian Open за 12 лет
21-летняя американка в финале обыграла двукратную чемпионку «Больших шлемов» Гарбинье Мугурусу
София Кенин: эмоции после победы. Фото: ausopen.com
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В Мельбурне прошел финал Australian Open (призовой фонд 49 млн долларов).
Американка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу - 4:6, 6:2, 6:2.
Для 21-летней Кенин это первая победа на турнирах «Большого шлема». Также Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Шараповой, которая в 2008-м выиграла в возрасте 20 лет.