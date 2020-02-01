Нашлась 17-летняя девушка, пропавшая летом

Летом 17-летняя Яна тайком от родителей тесно общалась с 47-летним сельчанином, а затем вместе с ним сбежала из дома. Фото: УВД Витебского облисполкома

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Еще в июне 2019 года милиция начала искать пропавшую без вести 17-летнюю Яну Давыденок из Верхнедвинского района. Девушка уехала из родной деревни с 47-летним мужчиной, с которым тесно общалась тайком от родителей.

В январе 2020 года мама Яны записала видеообращение.

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После этого в милицию стал звонить из разных уголков Беларуси, где пару предположительно видели. Правоохранительные органы провели розыскные мероприятия в Минске, Полоцке, Новополоцке. Выяснилось, что девушка с мужчиной уехали на попутках и добрались до Гродно. Недалеко от областного центра пара жила в агрогородке Озеры, с конца лета они проживали в постройке у пожилой женщины, перебиваясь случайными заработками.

В итоге девушку вернули родителям, с ней все в порядке, - сообщает пресс-служба МВД.