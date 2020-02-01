В Витебске мужчина выстрелил в супругу и сбежал, милиция ловила его по гаражам

В Витебске поймали мужчину, который стрелял в жену. Фото: кадр из видео МВД.

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Житель Витебска выстрелил в свою жену из огнестрельного оружия. Это произошло сегодня днем в Первомайском районе города, в квартире, где живут супруги, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Выстрелив в женщину, мужчина сбежал из дома.

-На установление местонахождения подозреваемого и его задержание были ориентированы все наряды городской милиции. В результате поисковых мероприятий правоохранители задержали мужчину в районе гаражного кооператива на окраине города, - сообщили в МВД.

Задержанному 36 лет. Раньше он был не раз судим, в том числе и за незаконный оборот оружия. Следственно-оперативная группа работает на месте преступления, устанавливаются обстоятельства происшествия. Пострадавшая женщина жива, она госпитализирована с огнестрельным ранением.