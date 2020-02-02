2020-02-02T09:05:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Массовое ДТП в Бресте: столкнулись сразу 4 автомобиля

Вот что бывает, когда игнорируешь знак «Уступи дорогу»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: БрестСИТИФото: БрестСИТИ
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Авария с участием четырех машин произошла утром 1 февраля в Бресте. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля Ford ехал по боковому проезду проспекта Машерова в сторону улицы Ленина. На перекрестке с улицей К. Маркса мужчина проигнорировал знак «Уступи дорогу» и врезался в движущийся по главной дороге автомобиль Lada.

Фото: БрестСИТИ

Фото: БрестСИТИ

От удара «Форд» отбросило на припаркованные машины Opel Astra и Geely Atlas, а «Ладу» развернуло. В результате ДТП все четыре автомобиля получили механические повреждения: три - в составе паровозика, а еще один - отдельно. Водители 1961 и 1964 года рождения не пострадали. Обстоятельства аварии уточняются - информирует городской портал «БрестСИТИ».

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