2020-02-02T10:09:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 февраля выросли пенсии и детские пособия

Перерасчет произведен с учетом роста бюджета прожиточного минимума и среднемесячной зарплаты
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив КПФото: архив КП
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С 1 февраля по 30 апреля бюджет прожиточного минимума (БМП) на месяц составляет 239.87 BYN. В связи с ростом БМП будут перерасчитаны минимальные размеры пенсий, доплат, надбавок и других выплат.

Теперь минимальная пенсия по возрасту составляет 245.12 BYN. Пенсии для разных категорий граждан с инвалидностью – от 179.9 BYN до 263.86 BYN. Получатели социальных выплат в возрасте старше установленного пенсионного возраста будут получать 119.94 BYN.

Также вырос и размер доплат. С 1 февраля 2020 года неработающим гражданам в возрасте старше 75 лет будут доплачивать до 44.98 BYN, а пенсионерам старше 85 лет – до 59.97 BYN.

Повышены пенсии для:

- Героев Беларуси;

- Героев Социалистического Труда и Советского Союза;

- Блокадников;

- Узников фашистских лагерей;

- Для получивших инвалидность в детстве вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Детские пособия

Это деньги, которые получают родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. С 1 февраля пособие на первого малыша составит 405.48 BYN, на второго и последующих детей – 429.84 BYN. На ребенка-инвалида – 521.33 BYN.

Кроме того, вырос размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за гражданином, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера бюджета прожиточного минимума, - сообщает belta.by.

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