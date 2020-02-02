Пятерых белорусов эвакуировали из китайского Уханя

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2 февраля пятерых граждан Беларуси эвакуировали из закрытого на карантин китайского города Ухань. Подробности пока не сообщаются, но по сообщению МИД Китая, иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. После эвакуации иностранцы будут помещены на 14-дневный карантин по месту пребывания в Китае, - передает belta.by.

Напомним, что в свете последних событий вылет из Китая может оказаться проблематичным, так как международные авиакомпании отменяют регулярные рейсы в/из КНР.

30 января на экстренном заседании ВОЗ вспышка коронавируса была признана международной чрезвычайной ситуацией. По последним данным, количество зараженных составляет 14380 человек, умерли 304 пациента.