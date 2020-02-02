22-летний парень из Лидского района найден мертвым

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30 января 22-летний парень Виктор Тупеко гостил у своей тети в Лиде. В 14:30 он вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. Мужчину обнаружили ночью 1 февраля неподалеку от деревни Заполье Лидского района. Свет фар от проезжающего автомобиля попал на светоотражающие элементы на одежде Виктора. Водитель заподозрил неладное и вызвал правоохранителей. Страшное предчувствие оправдалось: парень был мертв.

В милиции сообщили, что, по предварительной информации, смерть молодого человека не носит криминальный характер, - сообщает «Лідская газета».