2020-02-02T13:02:41+03:00
Общество
КП Беларусь

22-летний парень из Лидского района найден мертвым

Свет фар попал на светоотражающие элементы на одежде трупа
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: поисково-спасательный отряд "Ангел"Фото: поисково-спасательный отряд "Ангел"
Изменить размер текста:

30 января 22-летний парень Виктор Тупеко гостил у своей тети в Лиде. В 14:30 он вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. Мужчину обнаружили ночью 1 февраля неподалеку от деревни Заполье Лидского района. Свет фар от проезжающего автомобиля попал на светоотражающие элементы на одежде Виктора. Водитель заподозрил неладное и вызвал правоохранителей. Страшное предчувствие оправдалось: парень был мертв.

В милиции сообщили, что, по предварительной информации, смерть молодого человека не носит криминальный характер, - сообщает «Лідская газета».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Автомобильное топливо снова подорожало
Фотофакт: угадайте, какой напиток стоял на столе госсекретаря США Майкла Помпео
В Новосибирске в разгар вечеринки обрушилась кровля. Число жертв возросло
22-летний парень из Лидского района найден мертвым
Пятерых белорусов эвакуировали из китайского Уханя
С 1 февраля выросли пенсии и детские пособия
Массовое ДТП в Бресте: столкнулись сразу 4 автомобиля
В Витебске мужчина выстрелил в супругу и сбежал, милиция ловила его по гаражам
Нашлась 17-летняя девушка, пропавшая летом
Минское «Динамо» в гостях уступило «Сибири»
София Кенин стала самой молодой победительницей Australian Open за 12 лет
Из-за приезда главы Госдепа США Александр Лукашенко не сыграл в хоккей
В Ивацевичах мужчина пришел на каток с ребенком, а в итоге избил сотрудника ДЮСШ
Лобовое столкновение под Барановичами: водителя спасли сотрудники МЧС
Встреча Лукашенко и Помпео: спецслужбы Беларуси и США, новый посол, инвестиции
Майкл Помпео прибыл в Минск. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь
Погода на 1 и 2 февраля в Беларуси: дожди и до +9
США назвали страны, гражданам которых ограничат въезд в США: в окончательном списке Беларуси нет