2020-02-02T13:10:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Новосибирске в разгар вечеринки обрушилась кровля. Число жертв возросло

Людям на головы падали «трухлявая крыша» и «огромные глыбы снега»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: ТАССФото: ТАСС
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Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля в новосибирском кафе на бульваре Молодежи. В разгар вечеринки в гардеробе заведения рухнула крыша, завалив обломками людей. Один из очевидцев написал в своем Инстаграме:

«Я был там в эту самую минуту. Переодевался пойти домой. Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось. Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить. Девчонки следом не успели. Их накрыло. Им на головы рухнула трухлявая крыша и огромные глыбы снега».

В спасательной операции участвовали 60 человек и 18 единиц специальной техники. Под завалами обнаружили 5 человек: одна девушка 1997 года рождения была мертва, еще четыре человека пострадали, их доставили в больницу. Позже стало известно о том, что госпитализированный мужчина скончался. В вечеринке участвовали около 200 гостей – всех эвакуировали из здания.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области/РИА «Новости»

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области/РИА «Новости»

«Газета.Ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает, что кровля обрушилась из-за снега, скопившегося на ней. Весь январь в Новосибирске были сильные снегопады, и спасатели буквально за день до катастрофы предупреждали о необходимости очистки крыш от осадков.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Организатор вечеринки задержан.

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В Новосибирске в разгар вечеринки обрушилась кровля. Число жертв возросло
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