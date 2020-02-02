Фотофакт: угадайте, какой напиток стоял на столе госсекретаря США Майкла Помпео

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1 февраля американская делегация во главе с Майклом Помпео прибыла в Беларусь в рамках евразийского турне. В Минске госсекретарь США встретился с Александром Лукашенко и главой МИДа Владимиром Макеем и обсудил насущные вопросы. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал снимок того, что попивал в ходе беседы американский дипломат. Это не показали по телевизору!

Фото: «Пул Первого»

— А что выберет американец? Конечно, Колу! Но Помпео выбирает – диетическую. No sugar! No calories, — подписал фото автор Телеграм-канала.