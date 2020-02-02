Автомобильное топливо снова подорожало

В 2019 году цены на топливо изменялись 28 раз Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это уже пятое повышение цен на дизель и бензины с начала года

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Пресс-служба «Белнефтехима» сообщает, что со 2 февраля розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо поднимутся на 1 копейку.

Новые цены:

АИ-92-К5-Евро: 1.69 BYN;

АИ-95-К5-Евро: 1.79 BYN;

АИ-98-К5-Евро: 2.01 BYN;

ДТ: 1.79 BYN.

Это уже пятое повышение цен в этом году. В последний раз стоимость автомобильного топлива выросла 26 января – 7 дней назад.