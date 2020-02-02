КП Беларусь
Автомобильное топливо снова подорожало
Это уже пятое повышение цен на дизель и бензины с начала года
В 2019 году цены на топливо изменялись 28 разФото: Павел МАРТИНЧИК
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Пресс-служба «Белнефтехима» сообщает, что со 2 февраля розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо поднимутся на 1 копейку.
Новые цены:
АИ-92-К5-Евро: 1.69 BYN;
АИ-95-К5-Евро: 1.79 BYN;
АИ-98-К5-Евро: 2.01 BYN;
ДТ: 1.79 BYN.
Это уже пятое повышение цен в этом году. В последний раз стоимость автомобильного топлива выросла 26 января – 7 дней назад.