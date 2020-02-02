2020-02-02T16:09:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Держитесь: на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

Ожидается сильный порывистый ветер
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Первый понедельник февраля грозит ненастной погодой. Будет облачно с прояснениями и очень ветрено. Во многих северо-восточных районах страны и местами по всей республике ожидаются небольшие кратковременные дожди и мокрый снег. В течение суток температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла.

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного ветра. Дуть начнет еще с воскресенья, но это заметят жители преимущественно западных районов Беларуси. А уже 3 февраля Белгидромет прогнозирует западный ветер 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью на большей части страны и днем местами ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с, - передает belta.by.

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