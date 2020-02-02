Двоих детей с ЧМТ госпитализировали после аварии в Минске: их мать не уступила дорогу

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ДТП произошло в Минске на пересечении улиц Тимирязева и Игнатенко. Водитель Subaru поворачивала налево на зеленый сигнал светофора, а Volkswagen двигался в прямом встречном направлении. Согласно правилам дорожного движения, автоледи должна была уступить дорогу, но проигнорировала правила. В результате машины столкнулись, в следствие чего пострадали дети, которые находились в удерживающих устройствах на заднем сидении. По предварительной информации, у них диагностированы черепно-мозговые травмы легкой степени.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома напоминают: согласно ПДД, при повороте налево или развороте по разрешающему сигнале светофора, водитель транспортного средства (кроме трамвая) обязан уступить дорогу автомобилю, двигающемуся во встречном направлении прямо или направо.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что на Subaru была летняя резина, - передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.