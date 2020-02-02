2020-02-02T17:36:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Со 2 февраля шенгенские визы для белорусов подорожали до 80 евро. Что нужно знать

Вступили в силу новые визовые правила Евросоюза, и они касаются не только цены
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Новые правила упрощают подачу документов на визу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнесаНовые правила упрощают подачу документов на визу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнесаФото: Оксана БРОВАЧ
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Сегодня, 2 февраля вступил в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, призванный упростить поездки в 22 страны, входящие в Шенгенскую зону. Это значит, что для нас есть как плохие новости, так и хорошие (их больше). Начнем с плохой: со 2 февраля визовый сбор для граждан всех стран увеличивается до 80 евро. И хорошая: это ненадолго. Когда вступит в силу подписанное соглашение об упрощении визового режима, «шенген» для белорусов подешевеет до 35 евро. Правда, придется подождать как минимум до лета. Ведь чтобы соглашение вступило в силу, парламент РБ должен его утвердить. Депутаты соберутся на сессию только 2 апреля, а затем нужно подождать еще 2 месяца, чтобы документ вступил в силу.

Как новые правила упрощают поездки в страны Европы?

- подаваться на визу можно за 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки;

- заполнить и подписать форму заявки можно в электронном виде;

- постоянные туристы с хорошей визовой историей смогут получать многократные визы на период, который будет постоянно увеличиваться с 1 года до 5 лет, - передает belta.by.

И это не все! Что еще изменится в выдаче виз и правда ли, что теперь получить многократный «шенген» можно будет только после трех однократных? Ответы на эти и другие вопросы в этом материале «Комсомолки».

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