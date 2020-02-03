2020-02-03T09:58:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Новый глава Администрации президента намерен почистить кадры

В прошлом году порядка 400 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности «за волокиту» при рассмотрении «реальных заявлений граждан»
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Новый глава Администрации президента намерен почистить кадры.Новый глава Администрации президента намерен почистить кадры.
Изменить размер текста:

Как рассказал 2 февраля глава Администрации президента Игорь Сергеенко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», в среднем за год в АП обращается 25 - 30 тысяч граждан. В этом году принято решение провести приемы граждан во всех 118 районах страны, в том числе - во всех областных городах. Это будут приемы в обл- и райисполкомах, встречи с трудовыми коллективами, а также прием граждан по месту жительства, отметил Сергеенко.

Также он сообщил, что в кадровом реестре Александра Лукашенко насчитывается 836 должностей.

- Только в прошлом году на вышестоящие должности назначили 175 человек. То есть каждый пятый из состоящих сегодня в резерве. Курс на дальнейшее обновление и омоложение будет продолжаться и далее, - сказал Сергеенко в телеэфире, подчеркнув, что немаловажное внимание будет уделяться чистоте кадров, а также недопущению назначения на должности в кадровый реестр главы государства лиц, которые себя скомпрометировали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В регионах Беларуси пройдет кастинг на X-Factor
Бомба лежала возле дома десятки лет! В Буда-Кошелевском районе случайно нашли снаряд
Карлюкевич сказал, что норма об идентификации комментаторов работает в нужном направлении
В Витебской области 130 хозяйств хотят объединить в 7 холдингов
Новый глава Администрации президента намерен почистить кадры
Двоих детей с ЧМТ госпитализировали после аварии в Минске: их мать не уступила дорогу
С 2 февраля шенгенские визы для белорусов подорожали до 80 евро. Что нужно знать
Держитесь: на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности
Автомобильное топливо снова подорожало
Фотофакт: угадайте, какой напиток стоял на столе госсекретаря США Майкла Помпео
В Новосибирске в разгар вечеринки обрушилась кровля. Число жертв возросло
22-летний парень из Лидского района найден мертвым
Пятерых белорусов эвакуировали из китайского Уханя
С 1 февраля выросли пенсии и детские пособия
Массовое ДТП в Бресте: столкнулись сразу 4 автомобиля
В Витебске мужчина выстрелил в супругу и сбежал, милиция ловила его по гаражам
Нашлась 17-летняя девушка, пропавшая летом
Минское «Динамо» в гостях уступило «Сибири»
София Кенин стала самой молодой победительницей Australian Open за 12 лет
Из-за приезда главы Госдепа США Александр Лукашенко не сыграл в хоккей
В Ивацевичах мужчина пришел на каток с ребенком, а в итоге избил сотрудника ДЮСШ
Лобовое столкновение под Барановичами: водителя спасли сотрудники МЧС
Встреча Лукашенко и Помпео: спецслужбы Беларуси и США, новый посол, инвестиции
Майкл Помпео прибыл в Минск. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь
Погода на 1 и 2 февраля в Беларуси: дожди и до +9
США назвали страны, гражданам которых ограничат въезд в США: в окончательном списке Беларуси нет