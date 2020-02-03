Новый глава Администрации президента намерен почистить кадры

Изменить размер текста: A A

Как рассказал 2 февраля глава Администрации президента Игорь Сергеенко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», в среднем за год в АП обращается 25 - 30 тысяч граждан. В этом году принято решение провести приемы граждан во всех 118 районах страны, в том числе - во всех областных городах. Это будут приемы в обл- и райисполкомах, встречи с трудовыми коллективами, а также прием граждан по месту жительства, отметил Сергеенко.

Также он сообщил, что в кадровом реестре Александра Лукашенко насчитывается 836 должностей.

- Только в прошлом году на вышестоящие должности назначили 175 человек. То есть каждый пятый из состоящих сегодня в резерве. Курс на дальнейшее обновление и омоложение будет продолжаться и далее, - сказал Сергеенко в телеэфире, подчеркнув, что немаловажное внимание будет уделяться чистоте кадров, а также недопущению назначения на должности в кадровый реестр главы государства лиц, которые себя скомпрометировали.