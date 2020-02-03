В Витебской области 130 хозяйств хотят объединить в 7 холдингов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Решение уже принято. О подробностях соответствующего указа в эфире телеканала «Беларусь 1» накануне рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.

Как он пояснил, суть объединения - в формировании взаимоотношений между производством и переработкой.

- Во время рассмотрения у президента внимание акцентировали на финансовом оздоровлении предприятий. Чтобы оно дало возможность производственному и экономическому росту, - сказал Хотько.

Известно, что в состав семи холдингов войдут порядка 130 хозяйств. Всего в Витебской области их 240.

Конкретные методы оздоровления новых холдингов пока никто не называл. Напомним, ранее в Витебской области уже создавали интеграционные структуры на базе комбинатов хлебопродуктов, а также переработки молока и мяса.