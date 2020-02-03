Министр информации Карлюкевич сказал, что норма об идентификации комментаторов работает в нужном направлении. Фото: сtv.by

По мнению министра информации, этот шаг не привел к ухудшению интернет-среды

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2 февраля в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ министр информации Александр Карлюкевич заявил:

- Тогда изменения не все восприняли однозначно. Сейчас, по-моему, никто с этим не спорит. Норма об идентификации пользователей интернет-ресурсов работает.

Вот, правда, многих такое заявление министра удивило и вызвало неоднозначную реакцию.

Напомним, чуть больше года назад в закон о СМИ внесли поправки, в числе которых - предварительная идентификация пользователей интернет-ресурсов. То есть теперь те, кто хочет оставить свой комментарий, к примеру, под статьями, должен официально зарегистрироваться и оставить свои данные. СМИ после таких новшеств тут же отметили спад числа комментаторов и читательской активности.

Но Александр Карлюкевич уверен: владельцы интернет-ресурсов знают своих комментаторов вне зависимости от того, подписываются они своим именем или выступают под никами.

При этом, как отметил министр, резких высказываний, на его взгляд, меньше не стало.

Разумеется, министру информации задали вопрос, предвидятся ли корректировки законодательства в дальнейшем. На что Карлюкевич дал понять: определенные инициативы будут и дальше.