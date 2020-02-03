КП Беларусь
Бомба лежала возле дома десятки лет! В Буда-Кошелевском районе случайно нашли снаряд
Пришлось эвакуировать 15 человек
В Буда-Кошелевском районе случайно нашли снаряд. Фото: МЧС
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Бомбическую во всех смыслах находку случайно в 15 метрах от своего дома нашел сельчанин Буда-Кошелевского района. Мужчина решил прибраться на своем участке и нашел… 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны.
Хорошо хоть не решился проверить, рабочий снаряд или нет. Позвонил в МЧС. К месту находки тут же приехали саперы. Из близлежащих домов эвакуировали 15 человек, а потом изъяли снаряд и увезли для дальнейшей утилизации. Страшно представить! Ведь и владелец участка, и его соседи долгие годы жили в опасности, сами того не зная. Хорошо, что у этой истории хеппи-энд.