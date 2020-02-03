2020-02-03T12:37:31+03:00
Звезды
КП Беларусь

В регионах Беларуси пройдет кастинг на X-Factor

Уже известны даты
Ольга ИВАШЕНКО
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В регионах Беларуси пройдет кастинг на X-Factor .В регионах Беларуси пройдет кастинг на X-Factor .
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О том, что предкастинги на шоу X-Factor пройдут в нескольких крупных белорусских городах, а также во всех областных центрах, сообщила Белтелерадиокомпания.

Несколько условий участия: прийти на предкастинги могут все желающие в возрасте 16+. Всех претендентов на участие в шоу разделят на четыре категории: девушки от 16 до 25 лет, парни от 16 до 25 лет, участники старше 25 лет, а также вокальные коллективы.

А теперь о датах: 14 и 15 марта предкастинги пройдут в Гродно, 21 и 22 марта - в Могилеве, 26 и 27 марта - в Гомеле, 4 и 5 апреля - в Витебске и Бресте, 18 апреля - в Барановичах, 19 апреля - в Лиде , 26 апреля - в Бобруйске. Что касается кастинга в Минске, точная дата пока неизвестна. Сообщается только, что в столице подкастинги запланированы на май.

Тех, кого отберут на предкастинге, пригласят на кастинг со съемками. Там выберут 12 самых достойных претендентов, которые и станут конкурсантами X-Factor. Увидеть их в эфире знаменитого шоу можно будет в сентябре.

X-Factor - шоу очень дорогостоящее: и в плане покупки лицензии, и в плане производства. Сумма, в которую оно обошлось Беларуси, даже не разглашается, но явно больше миллиона долларов.

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