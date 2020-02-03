2020-02-03T14:05:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Оплаты проезда в наземном транспорте банковской картой в Минске не будет

Совместный трамвайный эксперимент Минсктранса, БПС-Сбербанка и IBA Group признали неуспешным
Ольга ИВАШЕНКО
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Заплатить за проезд в наземном транспорте банковской картой скоро будет уже невозможноЗаплатить за проезд в наземном транспорте банковской картой скоро будет уже невозможноФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- А было ведь очень удобно, - расстраиваются минчане. - Как только такая возможность появилась в метрополитене (речь идет о возможности оплатить проезд бесконтактной банковской картой), захотелось пользоваться ей и в наземном транспорте. Не нужно ломиться в окошко к водителю и отвлекать его от дороги, не нужно покупать талончик в ларьке… К тому же сервис поддерживал все платежные системы с бесконтактным интерфейсом. Расплатиться можно было и смартфоном, и умными часами, и другими устройствами с поддержкой технологии NFC. А стоимость проезда была такой же, как и при покупке бумажного билета.

"Минсктранс" удобство такого способа оплаты тоже понимал. Поэтому и ввел в качестве эксперимента на трамвайном маршруте №6 возможность оплаты банковскими картами.

В дальнейшем такую возможность хотели внедрить в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Но 3 февраля объявили, что начавшийся в мае 2019 года тестовый проект БПС-Сбербанк, ГП «Минсктранс» и IBA Group по оплате за проезд бесконтактными банковскими картами в наземном транспорте завершится в ближайшие дни.

Причину указали.

- Выявлены недостатки. Основной из них - отсутствие полноты и достоверности данных о транзакциях. Простыми словами: мы не могли контролировать поступление средств, их объемы и точно установить количество пассажиров, которые воспользовались данной услугой. Это может привести к финансовым потерям нашего предприятия. В связи с этим банку-партнеру было направлено уведомительное письмо о прекращении тестирования и расторжении договора, - прокомментировал belta.by заместитель главного инженера ГП «Минсктранс» Михаил Слодинский.

Когда точно отключат функцию оплаты банковской картой на шестом маршруте трамвая, точно неизвестно.

- Оперативно отключить ее из-за технических и юридических нюансов невозможно, - поясняет перевозчик. - Требуется комплекс действий, могут пройти дни, может, даже недели. Принимающие оплату валидаторы, которые были установлены в трамваях маршрута №6, будут сняты. С помощью бегущей строки и речевых информаторов мы обязательно проинформируем пассажиров о том, с какого числа оплата с помощью данной системы будет прекращена. Пока же пассажиры могут расплачиваться банковской картой.

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