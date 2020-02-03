2020-02-03T15:28:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Нет денег». Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о покупке нового самолета для президента

Но заметила, что самолет, которым во время загранвизитов пользуется президент, давно выработал свой ресурс
Ольга ИВАШЕНКО
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о покупке нового самолета для президента. Фото: @nexta_tvПресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о покупке нового самолета для президента. Фото: @nexta_tv
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Первым новость о якобы новом самолете Лукашенко (речь идет о бизнес-джете Gulfstream G550 стоимостью от 50 млн долларов с бортовым номером EW-001PJ) опубликовал блогер Nexta.

В подтверждение своих слов он даже разместил фото джета, который, по его инсайд-данным, совершил единственный полет в Варшаву. При этом на сайтах, на которых можно отследить рейсы самолетов, о борте с такими номерами и такой раскраской никакой информации нет. Тем не менее, самолет в минском аэропорту уже видели белорусские авиаспоттеры (любители фотографировать самолеты). По их словам, новый борт "нарезал" круги вокруг аэропорта.

- Ни личных, ни частных самолетов у президента Беларуси никогда не было, нет и сейчас. И, скорее всего, не будет, исходя из той цены, которую вы назвали, - прокомментировала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт корреспонденту Радыё Свабода. Напомним, что все самолеты, которыми пользуется Александр Лукашенко, согласно данным реестров, находятся в ведении авиакомпании "Белавиа". Пилоты этой авиакомпании обслуживают рейсы главы государства.

- Что касается госсамолета, которым во время зарубежных визитов пользуется глава государства, могу проинформировать: он давно выработал свой ресурс, сроки эксплуатации вышли. И сегодня стоит вопрос о том, где найти средства на покупку нового государственного самолета. Денег на эти цели пока нет, хоть и предложения от авиакомпаний поступали.

Также Наталья Эйсмонт напомнила, что самолет, которым сейчас пользуется президент, бэушный, и его купили у президента Туркменистана за полцены. Речь идет о Boeing 767 2004 года выпуска, который в 2012 году купили в Туркменистане - раньше на нем летал покойный Туркменбаши.

В пресс-службе Национального аэропорта журналистам пояснили, что данных о самолете Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ у них нет.

Напомним, частенько о дорогостоящих покупках Александра Лукашенко мы узнаем случайно. Так, например, на широкую публику не стали афишировать покупку для президента нового вертолета AgustaWestland AW139 стоимостью от 12 млн долларов. Однажды его просто заметили в президентском авиапарке. Примерно так же произошло и с новеньким бронелимузином Mercedes-Mayach S600 Pullman Guard, стоимость которого в базовой комплектации начинается от 1,4 млн евро.

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