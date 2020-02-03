"А теперь лоукостеры в Беларусь придут?" У Национального аэропорта "Минск" - новый гендиректор

Им стал Вячеслав Хоронеко. Но не тот, который спортсмен

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Новый гендиректор аэропорта - тезка короля гиревого спорта рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Вячеслава Хоронеко.

Этот Вячеслав Хоронеко к спорту отношения не имеет. Вплоть до закрытия руководил аэропортом "Минск-1", а потом занимал должность замгендиректора по техническому развитию Национального аэропорта "Минск".

В пресс-службе национальной воздушной гавани рассказали, что к своим обязанностям новый гендиректор приступил 3 февраля.

До этого на протяжении 14 лет аэропорт возглавлял Дмитрий Меликян.

- Интересно, а сейчас лоукосты из Беларуси летать начнут? - начали первым делом в интернете задаваться вопросами белорусы, узнав о новом назначении.