2020-02-03T16:14:16+03:00
Общество
КП Беларусь

У белорусов, которых эвакуировали в Казахстан из китайского Уханя, признаков коронавируса не выявлено

Белорусских граждан в Китае, которые хотят вернуться в Беларусь, за содействием просят обращаться в белорусское посольство
Ольга ИВАШЕНКО
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Белорусских граждан в Китае, которые хотят вернуться в Беларусь, за содействием просят обращаться в белорусское посольство.Белорусских граждан в Китае, которые хотят вернуться в Беларусь, за содействием просят обращаться в белорусское посольство.
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Накануне, 2 февраля, пятеро граждан Беларуси были эвакуированы из Уханя, откуда началась эпидемия коронавируса, в Казахстан. Как сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, признаков заболевания у них не выявлено, а их состояние не внушает опасений. Сейчас они находятся в противоинфекционном корпусе в многопрофильной больнице столицы Казахстана. Проводятся обследование и лабораторный контроль.

Как рассказали в Минздраве Беларуси, в связи со сложившейся ситуацией поддерживается постоянная связь с посольством нашей страны в Казахстане, а также с казахстанским Минздравом. По завершении карантина белорусы будут доставлены на родину.

Белорусские граждане, которые сейчас находятся в Китае и хотят вернуться в Беларусь, могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону +86 155 1061 8510.

Напомним, что на утро понедельника 3 февраля число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 17 205 человек, 361 человек погиб. Состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Предполагается, но не подтверждено заболевание у 21558 человек, свыше 152 тыс. человек, которые находились в контакте с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

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