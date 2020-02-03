В Беларуси растет число иностранцев, которые приехали к нам на заработки.

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Как рассказал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Александр Татура, число иностранцев, которые приехали в Беларусь на заработки в прошлом году, увеличилось на четверть. Всего в 2019 году с этой целью к нам приехали 20,8 тысячи иностранцев. Это на 4,7 тысячи больше, чем годом ранее.

Самые частые гастарбайтеры в нашей стране, по данным ведомства, - выходцы из России (каждый третий, или 6,7 тысячи человек), Китая (почти каждый пятый, или 4,3 тысячи человек) и Украины (3,1 тысячи человек).

Также на заработки в Беларусь чаще стали приезжать граждане Узбекистана, Армении, Казахстана, Азербайджана, Литвы и Турции. В 2019 году с целью трудоустройства в Беларусь приехали даже по одному специалисту из Буркина-Фасо, Конго, Камеруна, Мавритании, Тринидада, Уругвая и Тобаго.

5,6 тысячи гастарбайтеров, которые прибыли к нам в прошлом году, имели рабочие специальности. Свыше 3 тысяч человек - квалифицированные работники и специалисты. Еще порядка 1,3 тысячи иностранцев - работники сферы обслуживания и торговли. 1,2 тысячи приезжих занимали ранее должности руководителей, а 428 человек были заняты в сельском хозяйстве.

- Рост количества прибывших в страну иностранцев не оказал существенного влияния на общественную безопасность и криминальную обстановку. Миграционная ситуация в Беларуси остается стабильной, - подчеркнул замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.