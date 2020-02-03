2020-02-03T18:27:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске 63-летний мужчина попал под колеса Nissan

Водитель сбил пешехода на «зебре»
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель наехал на человека на пешеходном переходе. Фото: ГАИ Минск.Водитель наехал на человека на пешеходном переходе. Фото: ГАИ Минск.
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Дорожно-транспортное происшествие с пешеходом произошло в белорусской столице в понедельник, 3 февраля. Об этом пресс-служба УГАИ Мингорисполкома проинформировала в официальном Telegram-канале.

Авария случилась в Заводском районе Минска на улице Уборевича.

– 41-летний водитель «Ниссана» ехал на авто по улице Уборевича, направляясь к Ташкентской улице со стороны Чижевских. Мужчина двигался во второй полосе. В этот же момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по отношению к авто переходил 63-летний мужчина. Водитель иномарки не уступил дорогу пешеходу, – сообщила Анастасия Забавская, официальный старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД.

Минчанин получил серьезные травмы, его после наезда госпитализировали в ближайшую больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

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