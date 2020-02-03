В Речице 34-летнего отца около двух лет насиловавшего маленькую дочку приговорили к 14 годам
В понедельник, 3 февраля, в райцентре на Гомельщине вынесли обвинительный приговор 34-летнему жителю Речицы. Об этом местный ресурс «Дняпровец» сообщил по информации прокуратуры Речицкого района.
Известно, что девочку, которой еще не исполнилось 10 лет, в течение нескольких лет насиловал родной отец.
– Следователи установили, что в половые сношения мужчина вступал с девочкой по месту жительства. Это продолжалось в период с 2017 по 2019 год. Обвиняемый пользовался беспомощным состоянием потерпевший, которая не понимала, что происходит, и не могла сопротивляться. Кроме того, фигурант показывал потерпевшей на мобильном телефоне порноролики, – пояснила в суде сторона обвинения.
Суд признал мужчину виновным в изнасилованиях и распространении порнографии. Его приговорили к 14 годам заключения в колонии усиленного режима.
– Свою вину осужденный не признал и сообщил намерение обжаловать вынесенный приговор в установленном порядке, – уточнили в прокуратуре.
Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»