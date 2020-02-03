2020-02-03T19:23:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Убийство в Бобруйске: У подъезда многоэтажки нашли мертвую женщину

СК расследует трагедию
Надежда БУТОВИЧ
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По подозрению в убийстве задержали 44-летнего мужчину. Фото: СК.По подозрению в убийстве задержали 44-летнего мужчину. Фото: СК.
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Пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале о расследовании криминального происшествия в Бобруйске.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 2 февраля. В милицию позвонили жильцы многоэтажки на улице Ленина и рассказали, что у подъезда дома обнаружена мертвая женщина.

– Правоохранители, прибывшие по вызову, установили, что погибшая – 41-летняя бобруйчканка. Эксперты сообщили, что смерть местной жительницы криминального характера, – уточнили в пресс-службе СК.

Сейчас следователи пытаются установить обстоятельства убийства. Возбуждено уголовное дело.

– Установлен подозреваемый по данному делу – это 44-летний мужчина. Фигуранта обнаружили и задержали по подозрению в совершении преступления патрульные наряда внутренних войск МВД. Известно, что накануне трагедии погибшая была в гостях у данного мужчины. В квартире рядом с домом, где было обнаружено тело женщины, следователи нашли и личные вещи бобруйчанки, – добавили правоохранители.

Расследование продолжается

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