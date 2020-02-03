В Гродно нашли женщину, которая «задержалась на работе» на две недели

Супруг заявлял в милицию о пропаже жены, а она сидела в деревне

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В пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома рассказали странную историю о поисках пропавшего человека. История началась 23 января, когда в милицию с заявлением о пропаже 33-летней супруги пришел житель Гродно. Мужчина был в отчаянии и рассказал, что его жена пропала почти неделю назад.

– Сообщалось, что последний раз Наталья Тишанова выходила на связь с родными 18 января. Она позвонила с работы мужу примерно в 19.00 часов и сказала, что задержится. Но домой не пришла ни вечером, ни через несколько дней. Гражданку объявили в розыск, – сообщили в пресс-службе.

Женщину искали милиция и волонтеры, прочесывались городские пустыри, остановки – местность рядом с ее работой. Но каково же было удивление, когда «пропажа» нашлась целой и невредимой на территории Гродненского района.

– От супруга женщина скрывалась в одной из деревень на Гродненщине. Сейчас ее отвезли к родителям. Жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает, а вот супружеские отношения предстоит налаживать, – добавили в УВД.

Ранее «Комсомолка» сообщала о похожей истории, случившейся в Минске, когда мужчина, устав от постоянных скандалов с женой, без предупреждения ушел в монастырь.