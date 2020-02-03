2020-02-03T20:23:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный минчанин на арендованном Volkswagen Polo протаранил легковушку и столб

Водитель цел, но от каршеринговой иномарки мало что осталось
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель сказал, что выпил два литра пива и поехал на авто. Фото: МВД.Водитель сказал, что выпил два литра пива и поехал на авто. Фото: МВД.
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Серьезное ДТП произошло в белорусской столице в минувшее воскресенье, 2 февраля. Об этом проинформировала пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась на улице Ваупшасова поздно ночью. Пьяный 27-летний минчанин на «Фольксваген Поло» не справился на дороге с управлением, врезался в «Хонду», припаркованную на обочине, а затем наскочил на бордюр и «остановился», ударившись в фонарную мачту.

– К счастью, в данном дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших людей: водителя спасли подушки безопасности. А вот от каршерингового авто, на котором мужчина с 1,8 промилле алкоголя совершил ДТП, мало что осталось - машина сильно повреждена. Виновник не стал скрывать, что сел за руль пьяным, признался, что выпил накануне примерно два литра пива, – уточнили правоохранители.

В ГАИ считают, что причиной аварии стали «пьяная езда» и превышение скорости.

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