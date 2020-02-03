Пьяный минчанин на арендованном Volkswagen Polo протаранил легковушку и столб
Серьезное ДТП произошло в белорусской столице в минувшее воскресенье, 2 февраля. Об этом проинформировала пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.
Авария случилась на улице Ваупшасова поздно ночью. Пьяный 27-летний минчанин на «Фольксваген Поло» не справился на дороге с управлением, врезался в «Хонду», припаркованную на обочине, а затем наскочил на бордюр и «остановился», ударившись в фонарную мачту.
– К счастью, в данном дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших людей: водителя спасли подушки безопасности. А вот от каршерингового авто, на котором мужчина с 1,8 промилле алкоголя совершил ДТП, мало что осталось - машина сильно повреждена. Виновник не стал скрывать, что сел за руль пьяным, признался, что выпил накануне примерно два литра пива, – уточнили правоохранители.
В ГАИ считают, что причиной аварии стали «пьяная езда» и превышение скорости.
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