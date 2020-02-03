2020-02-03T20:57:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Подснежники распустились, да и тюльпаны проклевываются»: в Молодечно – удивительный сюрприз природы

Природа «сходит с ума» от аномального тепла, но вот-вот нагрянут морозы!
Надежда БУТОВИЧ
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На клумбах в Молодечно в феврале зацвели подснежники. Фото: mlyn.by.На клумбах в Молодечно в феврале зацвели подснежники. Фото: mlyn.by.
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Февраль только начался, а в Молодечно внимательные горожане могут наблюдать на клумбах… подснежники. Об удивительном раннем природном явлении сообщил ресурс mlyn.by.

Уверенную зелень первоцветов с полураспустившимися бутонами заметили рядом с многоэтажкой на улице Великий Гостинец. А вообще, на городских клумбах зазеленели не только «голантусы» (Прим.: как по-латински можно назвать этот род многолетних трав), но и проклюнулись из луковиц первые... тюльпаны.

Обычно первые подснежники появляются только ранней весной – когда начинает или полностью сходит снег. Но снега в этом году почти что и не было. Правда, морозную зиму нам синоптики все еще обещают: со среды 5 февраля практически по всей Беларуси прогнозируются кратковременный снег и морозная до -10 градусов ниже нуля погода ночью и около -3 - -6 в дневное время. Не забудьте утеплиться!

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