Белорусам, эвакуированным из-за коронавируса из Уханя в Казахстан, обещают выдать телефоны после дезактивации с казахскими симками

Белорусы не заражены коронавирусом, но останутся на карантине около двух недель. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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«Комсомолка» уже сообщала о пятерых белорусах, которых эвакуировали из эпицентра коронавируса – закрытого города Ухань (Китай). Пока их доставили в Казахстан и поместили на карантин. К сожалению, они не так скоро смогут попасть домой, но уже во вторник, 4 февраля, смогут связаться с родными. Актуальную информацию сообщили в пресс-службе Минздрава.

– Телефоны эвакуированных из Уханя белорусов временно забрали для дезактивации, но уже скоро их вернут обратно, а завтра (Прим.: 4 февраля) им, скорее всего, передадут сим-карты местных мобильных операторов. И тогда они смогут позвонить или написать родным, – сказал Анатолий Ничкасов, посол Беларуси в Казахстане, по телефону министру здравоохранения Владимиру Каранику.

Также казахская сторона пообещала, что будет налажен контакт с работниками посольства.

Напомним, все 5 доставленных в Казахстан белорусов были проверены на короновирус в многопрофильной больнице Нур-Султана, находящейся в семи километрах от города. Заболевание у них не подтвердилось, но они будут оставаться на карантине еще минимум 14 дней. Вопрос дальнейшего возвращения на родину – под контролем правительства Беларуси.