2020-02-03T21:57:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столинском районе 16-летний бесправник сбил на тротуаре подростков

Пострадавших доставили в больницу
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Юный бесправник сбил на дороге двух сверстников. Фото: УВД Брестского облисполкома.Юный бесправник сбил на дороге двух сверстников. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Изменить размер текста:

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Брестчине в минувшие выходные. Подробности пресс-служба УВД областного исполкома сообщила на официальном сайте ведомства.

Наезд произошел в воскресенье, 2 февраля, в агрогородке Ольшаны, что на Столинщине. В ДТП попал 16-летний местный парень на «ВАЗ-2109».

– Бесправник ехал по сельской улице Советская и, не справившись с управлением, рядом с 36 домом сбил пешеходов. Двое 16-летних подростков шли попутно авто по правому краю дороги, они сильно пострадали в аварии и был госпитализированы в ближайшую больницу, – пояснили в пресс-службе.

ГАИ проводит проверку по факту наезда на несовершеннолетних.

Также в УВД сообщили, что в последнюю неделю января в области произошло десять аварий, в которых один погибший и 11 травмированных. В первые дни февраля, 1 и 2 числа, зарегистрированы три ДТП, в которых четверо пострадавших. Кроме того, в этот же период за нарушении ПДД привлечены 41 пьяный пешехода, 39 нетрезвых водителей, а также – 140 бесправников.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Столинском районе 16-летний бесправник сбил на тротуаре подростков
Белорусам, эвакуированным из-за коронавируса из Уханя в Казахстан, обещают выдать телефоны после дезактивации с казахскими симками
«Подснежники распустились, да и тюльпаны проклевываются»: в Молодечно – удивительный сюрприз природы
Пьяный минчанин на арендованном Volkswagen Polo протаранил легковушку и столб
В Гродно нашли женщину, которая «задержалась на работе» на две недели
Убийство в Бобруйске: У подъезда многоэтажки нашли мертвую женщину
В Речице 34-летнего отца около двух лет насиловавшего маленькую дочку приговорили к 14 годам
В Минске 63-летний мужчина попал под колеса Nissan
В Беларуси растет число иностранцев, которые приехали к нам на заработки
В Минске пьяный мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин
У белорусов, которых эвакуировали в Казахстан из китайского Уханя, признаков коронавируса не выявлено
"А теперь лоукостеры в Беларусь придут?" У Национального аэропорта "Минск" - новый гендиректор
«Нет денег». Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о покупке нового самолета для президента
Оплаты проезда в наземном транспорте банковской картой в Минске не будет
В регионах Беларуси пройдет кастинг на X-Factor
Бомба лежала возле дома десятки лет! В Буда-Кошелевском районе случайно нашли снаряд
Карлюкевич сказал, что норма об идентификации комментаторов работает в нужном направлении
В Витебской области 130 хозяйств хотят объединить в 7 холдингов
Новый глава Администрации президента намерен почистить кадры
Двоих детей с ЧМТ госпитализировали после аварии в Минске: их мать не уступила дорогу