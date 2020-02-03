В Столинском районе 16-летний бесправник сбил на тротуаре подростков

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Брестчине в минувшие выходные. Подробности пресс-служба УВД областного исполкома сообщила на официальном сайте ведомства.

Наезд произошел в воскресенье, 2 февраля, в агрогородке Ольшаны, что на Столинщине. В ДТП попал 16-летний местный парень на «ВАЗ-2109».

– Бесправник ехал по сельской улице Советская и, не справившись с управлением, рядом с 36 домом сбил пешеходов. Двое 16-летних подростков шли попутно авто по правому краю дороги, они сильно пострадали в аварии и был госпитализированы в ближайшую больницу, – пояснили в пресс-службе.

ГАИ проводит проверку по факту наезда на несовершеннолетних.

Также в УВД сообщили, что в последнюю неделю января в области произошло десять аварий, в которых один погибший и 11 травмированных. В первые дни февраля, 1 и 2 числа, зарегистрированы три ДТП, в которых четверо пострадавших. Кроме того, в этот же период за нарушении ПДД привлечены 41 пьяный пешехода, 39 нетрезвых водителей, а также – 140 бесправников.