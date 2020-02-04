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Последние недели это уже традиционная сводка: количество жертв от китайского короновируса. По состоянию на утро 4 февраля число жертв коронавируса в Китае возросло до 425, количество зараженных составляет более 20 тыс. человек.

Получены сообщения о 3235 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 64 новых летальных исходах от этого заболевания. Все новые смертельные случаи были зафиксированы в провинции Хубэй. Кроме того, по информации комитета, 3 февраля также были зарегистрированы 5072 новых предполагаемых случая заражения коронавирусом нового типа.

Известно, что 3 февраля состояние 492 человек стало оцениваться как тяжелое. За сутки в общей сложности 157 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

К концу прошедшего дня общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 20 тыс., в общей сложности от этой болезни умерли 425 человек. Состояние более 2,7 тыс. пациентов оценивалось как тяжелое, и свыше 23 тыс. человек подозревались в заражении данным вирусом.

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