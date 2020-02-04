Пожар на стройке бизнес-центра на Октябрьской площади

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В понедельник, 3 февраля, поздно вечером очевидцы заметили пожар на стройке бизнес-центра «БК Капитал», который строит компания Dana Holdings. В МЧС рассказали подробности.

- В 23.07 поступило сообщение о загорании имущества внутренней деревянной обшивки на площади 15 квадратных метров металлической бытовки (2,5×6 м) напротив здания по проспекту Независимости, 25. В результате пожара повреждено имущество, деревянная обшивка бытовки. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - сообщается в сводке.

Напомним, стройка на Октябрьской площади в Минске вызвала большие дискуссии в обществе. Здание строят на месте снесенного в 2014 году Музея истории Великой Отечественной войны, который простоял там почти 50 лет - его возвели в 1966 году по проекту архитекторов Георгия Бенедиктова и Георгия Заборского. А еще ошибкой назвали проект будущего здания в Белорусском союзе архитекторов. Свое видение будущего здания предложил и заслуженный архитектор БССР Михаил Пирогов - именно он является архитектором Дворца Республики и главным архитектором комплекса объектов Октябрьской площади. Против строительства в нынешнем виде были и городские активисты, однако их усилия и петиции ни к чему не привели, обсуждения проекта не было.