Американские СМИ назвали имя посла США в Беларуси

Изменить размер текста: A A

Дональд Трамп выдвинет заместителя помощника госсекретаря США по делам Западной Европы и Евросоюза Джули Фишер на должность посла в Беларуси, пишет Foreign Policy. Скорее всего, ее кандидатуру одобрят, и именно она станет послом США в Беларуси - спустя 11 лет. Напомним, пик кризиса в белорусско-американских отношениях пришелся на 2008 год, когда после дипломатического скандала американскому послу было предложено уехать из страны. Посла США в Беларуси нет до сих пор - дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах США.

В последнее время отношения по чуть-чуть налаживаются: год назад Минск снял лимит на количество американских дипломатов, работающих в Беларуси, а в этом году в нашей стране снова - спустя 11 лет - появится американский посол. Недавно стало известно, что американцы собираются построить в Минске новое посольство - прежнее здание на Старовиленской, по их мнению, недостаточно безопасно. Также к нам стали заезжать американские политики все большей и большей величины: в августе в Минск прилетал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а в сентябре - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

А в субботу Беларусь посетил госсекретарь США Майкл Помпео - визитов американских политиков такого уровня за время президентства Лукашенко еще не было.