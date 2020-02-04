2020-02-04T10:37:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Американские СМИ назвали имя посла США в Беларуси

Это Джули Фишер - сейчас она работает помощником госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу
Григорий ГРИБОВ
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Дональд Трамп выдвинет заместителя помощника госсекретаря США по делам Западной Европы и Евросоюза Джули Фишер на должность посла в Беларуси, пишет Foreign Policy. Скорее всего, ее кандидатуру одобрят, и именно она станет послом США в Беларуси - спустя 11 лет. Напомним, пик кризиса в белорусско-американских отношениях пришелся на 2008 год, когда после дипломатического скандала американскому послу было предложено уехать из страны. Посла США в Беларуси нет до сих пор - дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах США.

В последнее время отношения по чуть-чуть налаживаются: год назад Минск снял лимит на количество американских дипломатов, работающих в Беларуси, а в этом году в нашей стране снова - спустя 11 лет - появится американский посол. Недавно стало известно, что американцы собираются построить в Минске новое посольство - прежнее здание на Старовиленской, по их мнению, недостаточно безопасно. Также к нам стали заезжать американские политики все большей и большей величины: в августе в Минск прилетал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а в сентябре - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

А в субботу Беларусь посетил госсекретарь США Майкл Помпео - визитов американских политиков такого уровня за время президентства Лукашенко еще не было.

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