Лукашенко приехал в Добруш: он продолжает инспектировать бумажные производства

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Здесь еще в 2012 году начали строить завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона с объемом производства 200 тыс. т картона в год, но работы так и не были завершены. Объект законсервирован.

В прошлом году Совет министров утвердил схему завершения проекта отдельными пусковыми комплексами с привлечением специализированных организаций в качестве подрядчиков по каждому направлению. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, а в 2022-м он должен выйти на проектную мощность.

Напомним, недавно президент с рабочим визитом приехал в Шклов. Там он посетил завод газетной бумаги. Выяснилось, что Лукашенко остался недоволен тем, что инвестпроект с Чехией провалился.