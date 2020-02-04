2020-02-04T11:17:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко приехал в Добруш: он продолжает инспектировать бумажные производства

Президент ознакомится с переоснащением добрушской бумажной фабрики «Герой труда»
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Здесь еще в 2012 году начали строить завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона с объемом производства 200 тыс. т картона в год, но работы так и не были завершены. Объект законсервирован.

В прошлом году Совет министров утвердил схему завершения проекта отдельными пусковыми комплексами с привлечением специализированных организаций в качестве подрядчиков по каждому направлению. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, а в 2022-м он должен выйти на проектную мощность.

Напомним, недавно президент с рабочим визитом приехал в Шклов. Там он посетил завод газетной бумаги. Выяснилось, что Лукашенко остался недоволен тем, что инвестпроект с Чехией провалился.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Десятерых белорусов эвакуируют из Китая через Россию
Фотофакт: 02.02.2020 на Гомельщине распустились подснежники
Лукашенко приехал в Добруш: он продолжает инспектировать бумажные производства
Американские СМИ назвали имя посла США в Беларуси
Пожар на стройке бизнес-центра на Октябрьской площади
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425
В Столинском районе 16-летний бесправник сбил на тротуаре подростков
Белорусам, эвакуированным из-за коронавируса из Уханя в Казахстан, обещают выдать телефоны после дезактивации с казахскими симками
«Подснежники распустились, да и тюльпаны проклевываются»: в Молодечно - удивительный сюрприз природы
Пьяный минчанин на арендованном Volkswagen Polo протаранил легковушку и столб
В Гродно нашли женщину, которая «задержалась на работе» на две недели
Убийство в Бобруйске: у подъезда многоэтажки нашли мертвую женщину
В Речице 34-летнего отца, около двух лет насиловавшего маленькую дочку, приговорили к 14 годам
В Минске 63-летний мужчина попал под колеса Nissan
В Беларуси растет число иностранцев, которые приехали к нам на заработки
В Минске пьяный мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин
У белорусов, которых эвакуировали в Казахстан из китайского Уханя, признаков коронавируса не выявлено
"А теперь лоукостеры в Беларусь придут?" У Национального аэропорта "Минск" - новый гендиректор
«Нет денег». Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о покупке нового самолета для президента
Оплаты проезда в наземном транспорте банковской картой в Минске не будет
В регионах Беларуси пройдет кастинг на X-Factor
Бомба лежала возле дома десятки лет! В Буда-Кошелевском районе случайно нашли снаряд
Карлюкевич сказал, что норма об идентификации комментаторов работает в нужном направлении
В Витебской области 130 хозяйств хотят объединить в 7 холдингов
Новый глава Администрации президента намерен почистить кадры
Двоих детей с ЧМТ госпитализировали после аварии в Минске: их мать не уступила дорогу