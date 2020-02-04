КП Беларусь
Фотофакт: 02.02.2020 на Гомельщине распустились подснежники
Галантус появился в красивую дату на частном подворье в Старой Белице
На Гомельщине распустились подснежникиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Первые весенние садовые подснежники появились на юге Беларуси в воскресенье, 2 февраля, когда температура воздуха здесь достигала плюс 10 градусов. Зимние аномалии продолжаются!
Фото распустившегося галантуса прислала «Комсомолке» жительница деревни Старая Белица в Гомельском районе Лариса Григоренко. Она отметила, что подснежники на ее частном подворье появились в красивую дату - 02.02.2020.
Природные чудеса в Старой Белице случаются уже не впервые. Раньше Лариса Григоренко собирала второй урожай яблок с дерева, которое повторно зацвело в августе >
02.02.2020 на Гомельщине распустились подснежникиФото: Архив "КП"