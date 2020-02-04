Фотофакт: 02.02.2020 на Гомельщине распустились подснежники

Галантус появился в красивую дату на частном подворье в Старой Белице

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Первые весенние садовые подснежники появились на юге Беларуси в воскресенье, 2 февраля, когда температура воздуха здесь достигала плюс 10 градусов. Зимние аномалии продолжаются!

Фото распустившегося галантуса прислала «Комсомолке» жительница деревни Старая Белица в Гомельском районе Лариса Григоренко. Она отметила, что подснежники на ее частном подворье появились в красивую дату - 02.02.2020.

Природные чудеса в Старой Белице случаются уже не впервые. Раньше Лариса Григоренко собирала второй урожай яблок с дерева, которое повторно зацвело в августе >