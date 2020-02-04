2020-02-04T12:22:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Десятерых белорусов эвакуируют из Китая через Россию

На сегодняшний день в Беларуси коронавирус не зарегистрирован
Григорий ГРИБОВ
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На сегодняшний день в Беларуси коронавирус не зарегистрирован.На сегодняшний день в Беларуси коронавирус не зарегистрирован.
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- Минздрав Беларуси взаимодействует с Минздравом России по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в Россию из Китая, - рассказала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. - Все 10 человек, которые связались с посольством Республики Беларусь в Китае, будут эвакуированы самолетом России и будут находиться в карантине в России. На сегодняшний день они чувствуют себя удовлетворительно и после прохождения карантина будут возвращены на родину. На сегодняшний день это все, кто связался с посольством и запросил эвакуацию. Мы 24 часа в сутки на связи с МИДом, МЧС, Минздравом России.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус не зарегистрирован. Всего на коронавирус обследовано более 300 человек. У некоторых выявили грипп А, грипп В, микоплазму, риновирусы.

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