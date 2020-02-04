«Такого в Беларуси еще не было»: Лукашенко рассказал о «сахарном деле»

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Эта история началась в пятницу, 24 января: самолет «Белавиа», летевший в Мюнхен, вернулся в Беларусь и приземлился в Гродно. С рейса сняли две семьи - всего шесть человек. По неофициальной информации, один из задержанных - директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Вроде бы на том же самолете летел директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, и его якобы тоже сняли с рейса. Скорее всего, был задержан гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов. Кроме того, до сих пор нет на рабочем месте и директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова. Сообщалось также, что фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в России с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.

В «Белавиа» прокомментировать ситуацию отказались. Все это время молчат и силовики: ни в МВД, ни в КГБ, ни в СК, ни в ГПК ничего не сообщали. Первый официальный, но крайне скудный комментарий последовал лишь спустя неделю от генпрокурора Беларуси Александра Конюка.

- Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло, - это опять-таки, это внешняя дебиторская задолженность, - отметил Александр Конюк. - Речь идет о мошеннических схемах, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими.

И только сейчас стало понятно что случилось. О ситуации рассказал Александр Лукашенко, посещая бумажную фабрику в Добруше.

- Такого в Беларуси еще не было, - заявил президент. - Они создали в Москве «прокладку» - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов.

Лукашенко пообещал, что в ближайшее время КГБ подробно расскажет об этом деле. Также Лукашенко рассказал о том, что вернуть пассажирский самолет "Белавиа", который уже почти долетел до Германии, приказал он лично.

Всех под метлу в камеру! Лукашенко жестко прокомментировал сахарное дело.

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