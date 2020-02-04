Лукашенко - об отношениях с США: «Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет»

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В субботу Беларусь посетил госсекретарь США Майкл Помпео - визитов американских политиков такого уровня за время президентства Лукашенко еще не было. Госсекретарь, по сути, является третьим лицом в стране - после президента и вице-президента. Помпео встретился с Лукашенко - пообещал поставки нефти. А еще - встретился с белорусскими правозащитниками и программистами из ПВТ. Сам Лукашенко об итогах встречи тогда не говорил. Сегодня он впервые рассказал, что об этом думает.

- Я не скажу, искренне отвечу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира, - заявил Лукашенко. - В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один.