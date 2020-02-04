2020-02-04T13:11:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко - о возврате самолета «Белавиа»: «Я сказал - самолет вернуть из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда»

Президент Беларуси рассказал о том, как задерживали директоров заводов по «сахарному делу»
Геннадий МОЖЕЙКО
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Тот самый самолет «Белавиа». который Лукашенко лично приказал вернуть.Тот самый самолет «Белавиа». который Лукашенко лично приказал вернуть.
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В пятницу, 24 января: самолет «Белавиа», летевший в Мюнхен, вернулся в Беларусь и приземлился в Гродно. С рейса сняли две семьи - всего шесть человек. По неофициальной информации, один из задержанных - директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, второй - директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник. Также в тот день был задержан гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в России с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.

Сегодня Лукашенко рассказал о «сахарном деле». А еще признался, что пассажирский самолет, который летел в Мюнхен, вернули по его личному приказу:

- Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально? Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому.

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