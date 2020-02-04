Лукашенко - о России: «Зачем вы нас обманываете?»

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Посещая бумажную фабрику в Добруше, Лукашенко рассказал журналистам об отношении Беларуси и России.

- Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос. Но если вы пообещали за 5 лет - когда «Белтрансгаз» купили - вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли. Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?» - отметил президент.

Кроме того, Лукашенко сделал ряд заявлений. В частности, он рассказал об отношениях Беларуси и США, а еще впервые прокомментировал скандальное «сахарное дело» и рассказал о том, что вернуть пассажирский самолет «Белавиа», на котором летели директора двух сахарных заводов, приказал он лично.