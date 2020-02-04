«Мойте руки и не обнимайтесь с незнакомыми»: Лукашенко рассказал, как защититься от коронавируса

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Сегодня, 4 февраля, Александр Лукашенко приехал в Добруш. Посещая бумажную фабрику, он выступил перед журналистами и рассказал о самом актуальном: об отношениях Беларуси и США, а еще впервые прокомментировал скандальное «сахарное дело» и рассказал о том, что вернуть пассажирский самолет «Белавиа», на котором летели директора двух сахарных заводов, приказал он лично.

Затронул президент и крайне актуальную тему последнего времени - распространение коронавируса из Китая.

- Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену. Все остальное - за Минздравом. Все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обезопасить себя, своих детей, особенно маленьких деток. А насколько это возможно, государство свои обязанности выполнит. Возможности такие у нас есть. В Беларуси, в отличие, например, от России, не возникло ажиотажа и массовой скупки защитных медицинских масок. Никто не бегает, не мечется. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае возросло до 425, а количество зараженных составляет более 20 тысяч человек. По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус не зарегистрирован. Всего на коронавирус обследовано более 300 человек. У некоторых выявили грипп А, грипп В, микоплазму, риновирусы.