2020-02-04T14:35:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Собственности немерено: десятки автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег»: Лукашенко - о задержанных «сахарных директорах»

Полторы недели назад силовики задержали директоров всех четырех белорусских сахарных заводов. Впервые появились официальные комментарии
Григорий ГРИБОВ
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«Собственности немерено: десятки автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег»: Лукашенко о задержанных «сахарных директорах». Фото: БелТА.«Собственности немерено: десятки автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег»: Лукашенко о задержанных «сахарных директорах». Фото: БелТА.
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Сегодня, 4 февраля, Лукашенко рассказал о «сахарном деле». По неофициальной информации, один из задержанных - директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, второй - директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник. Также в тот день был задержан гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в России с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.

Лукашенко вспомнил старые времена, когда сахарные заводы, по его словам, «были в полуразрушенном состоянии»:

- Дошло до того, что перед двумя ответственным руководителями положил наручники и сказал: «К утру не будет сахара, знаете, что будет». К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали и перед периодом, когда спрос на него, сдерживали продажи - цены поднимались, и они выбрасывали его на рынок. Была и еще одна афера, - добавил глава государства. - Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров. В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег. И знаете, что еще просто бесит? Когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров, - цитирует belta.by.

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«Собственности немерено: десятки автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег»: Лукашенко - о задержанных «сахарных директорах»
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