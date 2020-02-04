2020-02-04T15:41:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчане требуют вернуть оплату проезда в трамвае карточкой и отменить новые правила проезда

На тему изменений в столичном транспорте появилось две петиции - уже подписалось больше тысячи человек
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Минчане требуют вернуть оплату проезда в трамвае карточкой и отменить новые правила проезда.Минчане требуют вернуть оплату проезда в трамвае карточкой и отменить новые правила проезда.Фото: Владимир КРИУЛИН
Изменить размер текста:

Новость о том, что в столичном транспорте невозможно будет оплатить проезд после того, как двери закрылись, появилась накануне. В «Минсктрансе» эту информацию подтвердили. В автобусах и троллейбусах стали по громкой связи озвучивать новые правила. А еще стало известно, что эксперимент по оплате проезда банковской карточкой признали неудачным. И что скоро эту опцию отменят. Недовольные минчане создали на сайте petitions.by две петиции на эту тему. Первая - с требованием вернуть, развить бесконтактные оплату проезда в наземном транспорте.

- Развить - это значит запустить оплату не только в трамвае №6 «Серебрянка» - «Зеленый Луг», но и на других видах транспорта и маршрутах! - поясняют авторы петиции. Менее чем за сутки под петицией подписалось 1002 человека. Ее уже отправили в «Минсктранс»

Вторая - с требованием не дать воплотиться в реальность новым правилам оплаты общественного городского наземного транспорта, согласно которым валидаторы и компостеры будут отключаться при движении транспорта и срабатывать только на остановках! Эта петиция уже собрала 1800 подписей, но на сбор есть еще 13 дней, после чего ее также отправят в «Минсктранс».

И как только что сообщил агентству «Минск-Новости» директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, инициатива по блокировке валидаторов не будет внедряться.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Разведка Литвы: на Белоруской АЭС был тайный пожар рядом реактором
Минчане требуют вернуть оплату проезда в трамвае карточкой и отменить новые правила проезда
«Собственности немерено: десятки автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег»: Лукашенко - о задержанных «сахарных директорах»
«Мойте руки и не обнимайтесь с незнакомыми»: Лукашенко рассказал, как защититься от коронавируса
Лукашенко - о России: «Зачем вы нас обманываете?»
Лукашенко - о возврате самолета «Белавиа»: «Я сказал - самолет вернуть из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда»
Лукашенко - об отношениях с США: «Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет»
«Такого в Беларуси еще не было»: Лукашенко рассказал о «сахарном деле»
Десятерых белорусов эвакуируют из Китая через Россию
Фотофакт: 02.02.2020 на Гомельщине распустились подснежники
Лукашенко приехал в Добруш: он продолжает инспектировать бумажные производства
Американские СМИ назвали имя посла США в Беларуси
Пожар на стройке бизнес-центра на Октябрьской площади
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425