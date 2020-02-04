Разведка Литвы: на Белоруской АЭС был тайный пожар рядом реактором

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В документе сказано, что июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец. По версии Литвы, он ушел с поста, чтобы «избежать ответственности за имевшие место инциденты и дальнейшие сложные работы по подготовке станции к запуску»

По данным разведки, в конце июня прошлого года из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства не сообщили об этом инциденте, - сообщает литовский портал delfi.lt.

Напомним, что об инцидентах на Белорусской АЭС, как правило, либо не сообщают, либо сообщают, но только после различных утечек. Самый громкий случай был в 2016 году, когда Островецкие активисты сообщили о падении 330-тонного корпуса реактора.

На следующий день факт нештатной ситуации подтвердили официально. Монтаж корпуса приостановили, начала работу экспертная комиссия - выясняли, не поврежден ли корпус. В результате корпус решили заменить.

4 мая 2016 года анонимный рабочий из Пинска распространил фотографии, на которых запечатлено некое обрушение бетона.

- Это чушь полная, так и напишите! - в тот же день рассказал «Комсомолке» начальник отдела информации и общественных связей ГП «Белорусская АЭС» Эдуард Свирид. Через несколько дней инцидент официально прокомментировали в Министерстве энергетики:

- 8 апреля 2016 года при укладке бетона одного из перекрытий бытовых и подсобных помещений произошло частичное повреждение поддерживающих конструкций опалубки. Был дефект при подготовительных работах, последствия которого были устранены в полном соответствии с действующими при строительстве регламентами и технологией. Дефект был устранен, блок перекрытия подготовлен к бетонированию и сдан комиссии в соответствии с техническими требованиями. Повреждений и разрушений конструктивов, принятых заказчиком, на объектах Белорусской АЭС за все время строительства не было.

29 августа 2016 года Николай Уласевич сообщил, что тремя днями ранее на стройплощадке БелАЭС погиб 43-летний рабочий из России – на него упал кислородный баллон. В тот же вечер информацию подтвердили официально.

В сентябре 2016 года общественность узнала, что инциденты на стройке случаются гораздо чаще, чем о них узнают журналисты. Замминистра энергетики Михаил Михадюк признался, что всего за годы строительства было три смертельных случая:

- Во-первых, известный вам случай с упавшим баллоном - там было грубое нарушение техники безопасности при подъеме кассеты с баллонами - погиб сотрудник российской организации. Второй смертельный случай произошел из-за личной неосторожности - работник поскользнулся, упал с лестницы, и, к сожалению, травмы оказались смертельными. Третий смертельный случай произошел потому, что рабочий не пристегнулся.

По расчетам «Комсомолки», процент гибели рабочих на стройке БелАЭС в 7 раз выше, чем в среднем на производствах по стране!

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