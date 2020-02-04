2020-02-04T17:30:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Литва предлагает поставлять в Беларусь нефть через Клайпеду

А еще речь шла о поставках газа
Григорий ГРИБОВ
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Первая партия норвежской нефти уже приехала в Новополоцк через Клайпеду.Первая партия норвежской нефти уже приехала в Новополоцк через Клайпеду.
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4 февраля в Минске с визитом находится министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он встретился с главой нашего МИДа Владимиром Макеем. После встречи оба министра приняли участие в брифинге, где рассказали о том, какие вопросы обсуждали.

- Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которые уже проходили. Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Об этом как раз говорилось на встрече с премьер-министром Беларуси, - цитирует главу МИДа Литвы belta.by.

Как известно, сейчас белорусско-российские отношения пошатнулись. С осени прошлого года идет очередной экономический спор между нашими странами: цены на газ согласованы лишь временно, российская нефть и вовсе с 1 января почти перестала течь в Беларусь. Лукашенко поручил поискать альтернативных поставщиков. Первым поставщиком стала норвежская компания - мы купили 86 тысяч тонн (этого хватает на загрузку наших НПЗ всего на несколько дней). Нефть привезли танкером в порт Клайпеды, а потом железнодорожными составами переправляют в Новополоцк. Первый такой состав приехал 26 января.

Также на встрече глав МИД речь шла и о газе:

- Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставок газа. Тут предстоит большая работа, - сказал Линас Линкявичюс. Владимир Макей добавил, что детально возможности поставок газа через Литву пока не прорабатывались:

- Мы обсуждали эти вопросы, но конкретика должна обсуждаться на уровне экспертов, - сказал он.

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