2020-02-04T18:18:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кобринском районе гость растапливал баню газовым баллончиком и получил сильные ожоги

Мужчину госпитализировали
Надежда БУТОВИЧ
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Минчанин выронил газовый баллончик во время розжига печки. Фото: pixabay.com.Минчанин выронил газовый баллончик во время розжига печки. Фото: pixabay.com.
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О ЧП произошедшем на Брестчине ночью во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе областного УМЧС.

В Кобринском районе получил сильные ожоги житель Минщины. Как это произошло?

– Мужчина вместе с супругой приехал в гости к друзьям в деревню Октябрь, что на Кобринщине. Когда речь зашла о том, чтобы растопить баню и попариться, 29-летний гость сказал, что отлично с этим справится. Он взял газовый баллончик, но случайно выронил. От удара из баллончика вышло и воспламенилось содержимое, огонь перекинулся на одежду мужчины, – стало известно в УМЧС.

Пожарным сельчане не стали звонить, справились с возгоранием сами, а пострадавшему гостю вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали в центральную райбольницу Кобрина. У него сильные ожоги первой и второй степени, обожжены руки, лицо и голени.

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В Кобринском районе гость растапливал баню газовым баллончиком и получил сильные ожоги
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