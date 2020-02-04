В Кобринском районе гость растапливал баню газовым баллончиком и получил сильные ожоги

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О ЧП произошедшем на Брестчине ночью во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе областного УМЧС.

В Кобринском районе получил сильные ожоги житель Минщины. Как это произошло?

– Мужчина вместе с супругой приехал в гости к друзьям в деревню Октябрь, что на Кобринщине. Когда речь зашла о том, чтобы растопить баню и попариться, 29-летний гость сказал, что отлично с этим справится. Он взял газовый баллончик, но случайно выронил. От удара из баллончика вышло и воспламенилось содержимое, огонь перекинулся на одежду мужчины, – стало известно в УМЧС.

Пожарным сельчане не стали звонить, справились с возгоранием сами, а пострадавшему гостю вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали в центральную райбольницу Кобрина. У него сильные ожоги первой и второй степени, обожжены руки, лицо и голени.