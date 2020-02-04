2020-02-04T18:19:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Одному делали уколы, второго обвинили в изнасиловании, третьего убедили продать найденные драгоценности. Как «черные риэлтеры» в Витебске заставляли жертв продавать жилье

Судить будут троих, пострадавших – как минимум восемь
Наталья ПАРТОЛИНА
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Эти деньги были изъяты у обвиняемых. Фото: Следственный комитет.Эти деньги были изъяты у обвиняемых. Фото: Следственный комитет.
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Трое мужчин сядут на скамью подсудимых за вымогательство и мошенничество в особо крупном размере. Они заставляли людей продавать жилье и отдавать им деньги.

Черные риэлтеры действовали в Витебске с мая 2010 по июнь 2019. Всего правоохранительные органы установили восемь фактов их противоправной деятельности.

Чтобы заставить собственников продать жилье и отдать им вырученные деньги, вымогатели не гнушались никакими методами. Некоторых просто избивали и запугивали. Одного мужчину не только били, но и вводили ему внутривенно неизвестные препараты. Во втором случае мужчину, на чье жилье мошенники «положили глаз», напоили до беспамятства, а потом уговорили двоих человек разыграть его. О том, что на самом деле происходит, те двое – мужчина и женщина – ничего не знали. Мужчина согласился притвориться убитым. Его одежду для пущей достоверности измазали кетчупом. Женщина же сыграла роль жертвы изнасилования. В руку спящему хозяину квартиры вложили нож, разбудили его. Один из мошенников представился сотрудником милиции и убедил бедолагу, что это именно он зарезал мужчину и изнасиловал женщину. Лже-милиционер предложил «убийце и насильнику» откупиться от ответственности, и тот подписал доверенность на продажу квартиры.

Перед 51-летним потерпевшим тоже разыграли целый спектакль.

-Обвиняемые убедили мужчину продать содержимое банки с бижутерией, найденной во дворе. Когда бижутерию продали, появился якобы ее владелец и обвинил потерпевшего в хищении. Его избили, требуя возврата долга в 20 тысяч долларов, требовали продать жилье, чтобы вернуть долг. Тот отказался. Тогда ему предложили до возврата долга прописать в квартире их знакомого. Мужчина думал, что подписывает согласие на регистрацию в квартире этого человека, но на самом деле подписал доверенность на право продажи своего жилья. Квартиру продали, и обвиняемые завладели вырученными деньгами, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Один из потерпевших, 40-летний неплательщик коммуналки и алиментов, поверил, что к нему пришли сотрудники милиции и отдела принудительного исполнения. Задолженности у мужчины были большими, и фальшивые милиционеры уговорили его продать жилье. Все деньги они забрали себе.

Еще нескольким потерпевшим мошенники обещали после продажи их квартир купить недорогое жилье и отдать разницу в стоимости. Так обвиняемые продали три чужих квартиры. Четвертую не успели – их задержали.

-32-летнего мужчину обвиняют в вымогательстве и покушении на мошенничество, 42-летнего – в вымогательстве, мошенничестве и покушении на мошенничество, хищении личных документов. 48-летний мужчина обвиняется в вымогательстве, мошенничестве и покушении на мошенничество. Они находятся под стражей, на имущество обвиняемых наложен арест, - рассказала Оксана Лазько.

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