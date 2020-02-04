На сельской дискотеке под Столином мужчине не поставили в «пятый раз» Юру Шатунова, и он за это чуть не застрелил завклубом из ружья

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На днях в сельском ДК в Столинском районе ночная дискотека стала по-настоящему не забывающейся, и дело тут не в зажигательных хитах! Хотя хит, конечно, был, но один и много-много раз. Один из подвыпивших посетителей сельского диско, 45-летний сельчанин из деревни Коротичи, упросил диджея поставить «Седую ночь». А потом еще раз, и еще раз, и еще раз звучал под сводами ДК бессменный хит Юры Шатунова... Чем закончилась эта история, рассказали в пресс-службе МВД.

– Затем сельчанина, «пристающего» к диджею с одной и той же песней, попросили уйти из клуба. Мужчина ушел домой, но вернулся через короткое время и уже с ружьем, – сообщили в пресс-службе.

С ружьем наперевес пьяный «танцор диско» принялся угрожать заведующему ДК. Сын работника культуры схватил двустволку и отвел ее в сторону. Ружье отобрали, а чтобы утихомирить сельчанина, вызвали наряд милиции.

– Задержанный фигурант сейчас помещен в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело, он обвиняется в хулиганстве с угрозой применения оружия. Раньше фигурант был охотником, но несколько лет назад не продлил лицензию и был лишен ружья. Оперативникам предстоит выяснить, откуда он взял новое оружие, – уточнили в МВД.

Судимостей у мужчины прежде не было, но за дебоши он привлекался неоднократно.