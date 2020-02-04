В региональных аэропортах Беларуси, брестском и гродненском, из-за плохой погоды не смогли сесть самолеты

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Во вторник, 4 февраля, из-за неблагоприятных погодных условиях не смогли приземлиться самолеты сразу в двух региональных аэропортах Беларуси, сообщил tut.by.

Причем ситуация повторилась дважды за день. Сначала в Гродно из-за сильного снега не смог приземлиться чартерный рейс из Хургады. Самолету с пассажирами пришлось дважды облететь Гродненское водохранилище, прежде чем было получено распоряжение диспетчера: «уходить на запасной аэродром в Минске».

В такие же неприятности попал и еще один борт из Хургады, который летел в Брест. В городе над Бугом в этот день был такой сильный туман, что приземление было бы опасным – чартер «Белавиа» так же перенаправили в белорусскую столицу. В итоге пассажирам на три часа задержали вылет домой.

В «Белавиа» подтвердили произошедшие инциденты.

Кстати, 3 февраля в Добруше Александр Лукашенко рассказал о том, как в небе над ЕС «разворачивали» рейс в Мюнхен: «Я сказал – самолет вернуть из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда», – уточнил президент.